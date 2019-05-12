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Активисты залили «кровью» ступени парижского дворца

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@YahooActuFR

Участники экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели акцию у стен дворца Шайо на площади Трокадеро в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Сначала несколько десятков активистов в черной одежде с символикой движения молча стояли на ступенях парижского дворца и держали плакаты. Затем они вылили из пластиковых бутылок 300 литров бутафорской крови, состоящей из пищевых красителей и кукурузного крахмала.

Один из участников Extinction Rebellion лежал на ступенях, залитых ненастоящей кровью, в то время как другие активисты выкрикивали лозунги. Таким образом активисты хотели обратить внимание общественности на исчезновение редких видов животных и растений.

Отмечается, что по окончании акции они очистили ступени от крови. Тем не менее шесть человек были арестованы на месте за «преднамеренную угрозу жизни других людей».

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