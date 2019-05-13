Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах

Основной причиной смертей сотрудников избиркома во время подсчета голосов на выборах в Индонезии стали инсульты и инфаркты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Straits Times.

Всего после выборов умерло 496 сотрудников избирательной комиссии, сообщили в правительстве страны. По данным Генеральной избирательной комиссии, большинству погибших было от 50 до 70 лет.

Как подчеркнул генеральный секретарь министерства Оскар Примади, массовые смерти сотрудников были «не тем, что ожидалось». Он предположил, что болезни начали проявляться из-за многочасовой работы без перерыва у тех, кто уже имел проблемы со здоровьем.

17 апреля в Индонезии прошли одновременные выборы президента и вице-президента страны, а также национальные и региональные парламентские выборы. В подсчете голосов участвовало около семи миллионов человек. Официальные результаты объявят 22 мая.

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