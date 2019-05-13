Российская инди-группа «СБПЧ» даст большой концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление, в ходе которого музыканты представят свои новые песни, состоится 18 мая на площадке «Известия Hall». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

Коллектив был создан в 2006 году Кириллом Ивановым и дуэтом «Елочные игрушки». В своем творчестве он совмещает электронику с хип-хопом, фанком и африканскими ритмами. За время своего существования «СБПЧ» выпустили десять студийных альбомов. Последний релиз под названием «Мы не спали, мы снились» вышел весной 2018 года. На нем к составу группы на постоянной основе присоединилась певица и актриса театра «Табакерка» Женя Борзых. Альбом собрал более 1,2 миллиона прослушиваний во «ВКонтакте».

За свою карьеру «СБПЧ» также выпустили более 20 клипов. В конце апреля они поделились новым видео на песню «Такси».

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