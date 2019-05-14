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Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100

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Следствие по делу об авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево (МАШ). Об этом в понедельник, 13 мая, «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

По его словам, перед экспертами поставлено более 50 вопросов. В частности — об адекватности действий спасателей и соответствии их нормативных документов международным требованиям.

«В настоящий момент установлено, что сигнал "тревога" был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки потерпевшего крушение борта 89098, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала от SSJ-100, и во всяком случае — до начала снижения воздушного судна», — сказал источник.

Он также отметил, что, как установило следствие, первый прибывший к горящему SSJ-100 спасательный автомобиль выехал из депо, а не с точки сбора аварийно-спасательных формирований, расположенной на траверсе взлетно-посадочной полосы. Более того — по имеющейся информации, на точке сбора в момент посадки аварийного борта техники вообще не было.

Источник уточнил, несмотря на то что посадка предполагалась в штатном режиме, с борта 89098 был подан сигнал бедствия, получив который, спасатели обязаны были вывести технику. Но этого, как следует и из показаний сотрудников, и из данных объективного контроля, в полном объеме сделано не было.

В частности, из шести аварийно-спасательных автомобилей Elefant, которые должны были принимать участие в тушении горящего SSJ-100, в первые шесть минут были задействованы лишь два. Причем они были загружены только водой, а не пеной, необходимой при тушении разлившегося топлива.

«Таким образом оглашенные некоторыми работниками гражданской авиации данные о том, что действия аварийно-спасательных формирований соответствовали установленным правилам, мягко говоря, преувеличены, и до настоящего времени материалами следствия не подтверждены», — подчеркнул источник.

Авиакатастрофа SSJ-100 произошла в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. В результате возгорания хвостовой части самолета, который совершил аварийную посадку из-за отказа автоматики, погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.

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