Фильм «Гори, гори ясно» покажут на фестивале Comic Con в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль поп-культуры Comic Con Saint Petersburg, на котором состоится презентация фильма «Гори, гори ясно!» Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Показ киноленты, главную роль в которой исполнила актриса Элизабет Бэнкс, запланирован на воскресенье, 19 мая. Мероприятие пройдет на площадке выставочного комплекса «ЛенЭкспо». Сюжет фильма строится вокруг истории о том, что инопланетный ребенок, обладающий сверхспособностями, стал не героем, готовым спасти человечество, а злодеем.

Продюсер картины Джеймс Ганн, известный благодаря работе над такими проектами, как «Стражи Галактики» и «Эксперимент "Офис"» представляет новый провокационный жанр: супергеройский хоррор.

«Гори, гори ясно» выходит в российский прокат с 23 мая.

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