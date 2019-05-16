Экоактивисты залезли в трубу «Северного потока-2»

Экологические активисты пробрались к месту прокладки газопровода Eugal на севере Германии и залезли в трубу. Их фотографии опубликовал Instagram-аккаунт cipe10478.

Пять человек прошли на стройплощадку и сфотографировались с плакатами «Остановите "Северный Поток-2"» и «Хамбахский лес остается». После этого они забрались далеко внутрь трубы. Ее диаметр — 1,4 метра, а длина на этом участке составляет около полутора километров.

Как сообщает издание Focus Online, полицейские не уверены в том, сколько активистов сейчас находятся в трубопроводе. Строительство временно приостановили.

Причиной акции называют вред добычи природного газа для экологии и уничтожение Хамбахского леса.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года. Трубопровод Eugal проложат по территории ФРГ и будут использовать, чтобы доставлять российский газ до конечных потребителей.

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