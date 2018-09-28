Германия пошла навстречу России после нападок Трампа

Власти немецкой федеральной земли Саксония окончательно одобрили строительство участка газопровода Eugal, который будет доставлять потребителям газ из «Северного потока-2», говорится в сообщении оператора проекта — компании Gascade Gastransport.

Правительство региона выдало окончательное разрешение на прокладку южного участка Eugal протяженностью 54 километра. Он будет проходить до границы с Чехией. Предполагается, что строительство всего саксонского отрезка газопровода завершится к концу 2019 года.

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Ранее власти федеральной земли одобрили сооружение северной части Eugal. Также разрешение выдало правительство Бранденбурга, по территории которого также будет проходить газопровод.

Eugal будет использоваться для доставки российского газа из «Северного потока-2» до конечных потребителей. В случае с первой веткой «Северного потока» эти функции выполняет газопровод OPAL.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, призвал Германию отказаться от российского газа, чтобы не попасть в энергетическую зависимость от Москвы. Немецкая делегация в зале встретила эти слова с ухмылкой.

28 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал эти предостережения беспочвенными. По его словам, Германия не зависит от России ни в одном аспекте, а «Северный поток-2» является, в первую очередь, экономическим проектом.

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