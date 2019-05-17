Подмосковье отпраздновало 350-летний юбилей триколора

Торжество в честь 350-летия российского флага и спуска на воду первого российского военного корабля «Орел» состоялось в cеле Дединово городского округа Луховицы. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня Президент нашей страны, Министерство обороны, Правительство, делает все, чтобы наш флот был одним из самых могучих в мире, спускают на воду все новые корабли», — сказал глава Луховиц Владимир Барсуков.

Он напомнил, что судно было изготовлено в 1669 году на первой в стране государственной кораблестроительной верфи, и на корабле впервые был поднят российский триколор.

В рамках мероприятия были организованы историческая реконструкция события, праздничный концерт, флешмоб, ярмарка и катание на лошадях.

Первый заместитель Общественной палаты Вячеслав Бочаров заявил о важности этой исторической даты.

«Отсюда началась боевая морская слава русского государства. Отсюда 350 лет назад началось зарождение военно-морского флота, и российские моряки вписали много страниц в летопись военной доблести», — отметил он.