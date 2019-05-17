Германия выплатит компенсации жертвам чилийской нацистской секты

Германия выплатит компенсации жертвам чилийской секты нацистов «Колония Дигнидад». Об этом сообщает Daily Mail.

Размер компенсации каждому пострадавшему составит 11 тысяч долларов (710 тысяч рублей). Право на выплаты получат около 240 выживших немцев и чилийцев, в том числе примерно 80 человек, которые в настоящее время проживают в Германии.

Подчеркивается, что меры по поддержке жертв приняты «исключительно из моральной ответственности» и «без признания юридической ответственности».

Поселение было основано в Чили в 1961 году бывшим ефрейтором вермахта Паулем Шефером, который бежал из Германии после Второй мировой войны. В те годы немецкие власти разыскивали его за совращение малолетних.

Шефер создал колонию по образу и подобию секты, где мужчины и женщины вынуждены были жить раздельно, а детей отлучали от родителей. Поселенцы не имели документов и не могли покидать территорию поселения, обнесенную колючей проволокой и находящуюся под охраной вооруженных людей. На колонию не распространялась юрисдикция чилийского правительства, в ней считались нормальными слежка и доносительство.

За годы существования «Дигнидад» Шефер совратил более 20 несовершеннолетних. В период правления Аугусто Пиночета он тесно сотрудничал с чилийской хунтой. С 1973 по 1990 год в поселении пытали политических заключенных и ставили над ними медицинские эксперименты.

В 1997 году Шефер бежал в Аргентину, где был арестован в 2005 году. Его осудили на 20 лет за пытки и издевательства над детьми и другими жителями колонии. Он умер в 2010 году в чилийской тюрьме.

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