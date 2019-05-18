Свежевыжатые соки признали смертельно опасными

Свежевыжатые фруктовые соки и подслащенные напитки (например, лимонад и газировка) зачастую содержат примерно одинаковое количество калорий и сахара, в связи с чем вред для здоровья, в том числе из-за риска преждевременной смертности при их употреблении, одинаков. Соответствующий комментарий американских экспертов опубликован в JAMA Network Open.

«Фруктовые соки все еще широко воспринимаются как более здоровый вариант, чем подслащенные напитки. Однако они часто содержат столько же сахара и калорий, сколько подслащенные напитки. Хотя сахар в 100 процентах фруктовых соков имеет естественное происхождение, а не добавляется [человеком], и после усвоения организмом биологический ответ [в обоих случаях] практически одинаков», — утверждают авторы в публикации.

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Хотя ученые признают, что «фруктовые соки могут быть не такими вредными, как подслащенные напитки», употребление первых должно быть умеренным, особенно теми, кто контролирует собственную массу тела. Максимальной ежедневной порцией свежевыжатого сока для взрослых ученые считают 240 миллилитров.

В марте сообщалось, что употребление сладких напитков, включая фруктовые соки, увеличивает риск преждевременной смерти у взрослых старше 45 лет.

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