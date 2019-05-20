Названа самая распространенная среди россиян аллергия

Чаще всего россияне жалуются на аллергию на растения (26 процентов). Об этом стало известно из результатов исследования ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Респонденты также отмечали у себя аллергию на лекарства (25 процентов), на пыль и различные продукты питания (22 процента), а также на домашних животных (12 процентов).

По мнению опрошенных, главной причиной развития аллергии является плохая экология (60 процентов). Среди других причин россияне назвали плохое качество продуктов (42%), наследственную предрасположенность (41%) и сбой иммунной системы (40%).

Опрос проводился 16 мая 2019 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее были названы способы защититься от тополиного пуха и аллергии. Для этого рекомендуется носить очки и делать полоскания носа морской водой. Заведующая консультационно-диагностического отделения центра аллергологии и иммунологии московской городской клинической больницы номер 52 Елена Бобрикова также отметила, что для профилактики полезно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами с морской водой.

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