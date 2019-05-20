Мужчина голыми руками поймал крокодила

ntnews.com.au

На севере Австралии мужчина голыми руками выловил в реке австралийского узкорылого крокодила. Видео, снятое очевидцем, опубликовал местный новостной портал Northern Territory News.

На кадрах видно, как Николас Миляри Фитцпатрик (Nicholas Milyari Fitzpatrick) стоит по колено в водоеме, наклоняется и хватает рептилию руками за горло. Затем он выходит на сушу и демонстрирует улов на камеру. На последних секундах ролика австралиец отпускает крокодила обратно в реку. Ни он, ни пресмыкающееся не пострадали.

Фитцпатрик признался, что с детства занимался охотой. Он решил проверить, не утратил ли с годами обретенные навыки. Мужчина отметил, что охотился на крокодила впервые. «Я проговаривал про себя: "Будь внимателен, спокоен и реагируй быстро", — рассказывает австралиец. — Я был уверен, что сделаю все правильно».

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