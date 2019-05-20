Правозащитники сообщили о продаже северокорейских девушек в секс-рабство

Десятки тысяч северокорейских женщин продают в Китай для оказания сексуальных услуг, после чего они систематически подвергаются насилию. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на доклад некоммерческой организации «Инициатива будущего Кореи».

Согласно отчету, женщины и девушки из КНДР становятся жертвами торговли людьми и продаются в Китай, где они вынуждены жить в сексуальном рабстве. Отмечается, что многие из них погибают.

«Северокорейские женщины и девушки передаются через руки торговцев людьми и преступных организаций в Китай, где они эксплуатируются и используются мужчинами, пока их тела не истощаются», — говорится в докладе.

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В результате исследования было выявлено, что «сложная и разветвленная сеть преступности» ежегодно приносит преступникам 105 миллионов долларов США (примерно 6,7 миллиарда рублей) от продажи девушек из Северной Кореи. Жертвы занимаются проституцией всего за 30 китайских юаней (примерно 280 рублей), а продаются в качестве жен за 1000 китайских юаней (около 9400 рублей).

Авторы доклада отмечают, что жертвами обычно становятся девушки в возрасте от 12 до 29 лет. Многие из них продаются более одного раза. «Перспективы северокорейских женщин и девочек, попавших в руки китайской сети секс-торговли, безрадостны», — подчеркивают авторы доклада.

В конце марта в Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста.

В конце 2018 года Нобелевскую премию мира дали за борьбу с сексуальным насилием.

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