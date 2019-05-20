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В Подмосковье сократилось количество унитарных предприятий

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Алексей Вьюрков

Количество муниципальных унитарных предприятий в Подмосковье за последне несколько лет сократилось более чем на треть — с 686 до 378, сообщил первый заместитель министра имущественных отношений области Алексей Вьюрков. Его слова приводит корреспондент Ленты.ру в понедельник, 20 мая.

По его словам, с 2015 года с конкурентных рынков были выведены убыточные организации, которые не занимались социально-значимой деятельностью. Он напомнил, что эффективность этой работы влияет на рейтинг губернатора.

Также он напомнил, что профильные ведомства ведут работу по профилактике банкротства предприятий ЖКХ.

В свою очередь, министр имущественных отношений Мособласти Владислав Коган сообщил, что с этого года ведется жесткий мониторинг предприятий ЖКХ.

«От органов местного самоуправления потребуется максимально быстрая реакция при предоставлении финансово-экономических данных по муниципальным предприятиям данной сферы и проведение аудита», — заключил он.

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