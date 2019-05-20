В новозеландском городе Хеленсвилл, остров Северный, школьника отправили домой за недостаточно розовый наряд в День розовой рубашки (Pink Shirt Day), посвященный борьбе с издевательствами. Об этом сообщает местное издание Newshub.

Мать ребенка Клэр Леалифано (Claire Lealiifano) написала о случившемся на своей странице в Facebook. «Это был День розовой рубашки. Разумеется, у мальчишек мало вещей розового цвета, — рассказывает она. — [Мой сын] надел майку с розовым орнаментом на спине».

По ее словам, мальчика заставили вернуться домой и переодеться в школьную форму, поскольку его одежда оказалась недостаточно розовой. «Я получила электронное письмо от так называемого учителя. Он пригрозил, что, если мой сын не вернется в школу, об этом узнает завуч», — пояснила женщина.

Леалифано отметила, что без присмотра посторонних с ее сыном могло случиться «что угодно». «У него не было с собой мобильного телефона. Он шел домой абсолютно один», — объяснила взволнованная мать. Новозеландка утверждает, что директор школы не имел претензий к внешнему виду мальчика.

Представители департамента образования заверили, что уже начали независимое расследование по факту инцидента.

В марте сообщалось, что в английском городе Питерли, графство Дарем, глухого британца не пустили в клуб в его день рождения из-за коротких шорт. Он вернулся домой и надел брюки, но ему снова запретили войти в заведение из-за отсутствия молнии на штанах.

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