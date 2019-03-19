Инвалида развернули на входе в клуб из-за штанов без ширинки

В английском городе Питерли, графство Дарем, глухого британца не пустили в клуб в его день рождения из-за неподобающего наряда. Об этом сообщает издание Sunderland Echo.

Инцидент произошел 2 марта. Джейми Ли Джонс (Jamie Lee Jones) отпраздновал свое 30-летие в кругу семьи и решил присоединиться к отчиму Питеру Робинсону (Peter Robinson), который на тот момент находился в ночном клубе Vibe. Джейми, который, помимо глухоты, страдает церебральным параличом, гидроцефалией, эпилепсией и астмой, попросил 54-летнюю мать Трейси (Tracey) сопроводить его.

На фейсконтроле охранники не пропустили именинника в заведение, сославшись на его неподобающий внешний вид — короткие шорты. Однако после того, как Джейми вернулся домой и надел брюки, представители Vibe снова запретили ему войти в клуб из-за отсутствия молнии на штанах. «Он не может носить брюки с молнией, только так он в состоянии самостоятельно ходить в туалет, — объяснила Трейси. — Они (охранники — прим. «Ленты.ру») должны понимающе относиться к людям с ограниченными возможностями».

По ее словам, британец не понимал, почему его не пускают в клуб. «Он не пьет, не употребляет наркотики, рядом с ним находится мать, что еще ему нужно сделать?» — негодовала Трейси. Позже сотрудники Vibe принесли извинения за причиненные неудобства и пообещали выяснить, кто стал виновником инцидента.

В 2018 году сообщалось о клубном охраннике Свене Марквардте (Sven Marquardt), которого не пустили в сиднейское заведение из-за татуировки на лице. Марквардт 15 лет работает охранником в клубе Berghain в Берлине и неофициально был признан самым придирчивым в мире вышибалой.

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