Самого сурового клубного вышибалу в мире развернули на входе в клуб

Клубный охранник Свен Марквардт (Sven Marquardt) не смог пройти фейс-контроль в сиднейском заведении. Как сообщает издание Bild, его не пустили из-за татуировки на лице.

Марквардт уже 15 лет работает охранником в клубе Berghain в Берлине, одном из самых знаменитых техно-клубов. Поклонники подобных вечеринок неофициально признали 56-летнего мужчину самым придирчивым в мире вышибалой.

Когда Марквардт пожаловался на произошедшее владельцу сиднейского клуба, выяснилось, что тот когда-то сам не смог попасть в Berghain, так как чем-то не понравился требовательному охраннику. Есть ли связь между этими инцидентами, не сообщается.

В 2013 году крупнейшее казино Великобритании Hippodrome пригласило на работу вышибалами людей, чей рост не превышает 147 сантиметров. Владелец игорного заведения Саймон Томас (Simon Thomas) объяснил, что хотел бы добавить в работу казино зрелищности, и отметил, что раньше в здании заведения проводились представления, в которых участвовали карлики.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!