Нелегальные мигранты оккупировали аэропорт Парижа

Несколько сотен нелегальных мигрантов провели акцию протеста в аэропорту Шарль де Голль в пригороде Парижа. Об этом 19 мая сообщила газета Le Parisien.

Две группы протестующих перекрыли второй терминал парижского аэропорта. Их недовольство вызвала политика властей Франции по предоставлению убежища иностранцам. Мигранты требовали от управляющих авиакомпанией Air France прекратить участвовать в депортациях нелегалов, а от премьер-министра Эдуарда Филиппа — дать всем желающим возможность остаться во Франции.

На согласованном митинге присутствовали полицейские. Руководство аэропорта сообщило, что он никак не повлиял на расписание полетов.

Акцию организовало движение «черные жилеты». В посте в Facebook, где они призывают своих сторонников к участию в выступлении, выдвинуто требование «документов для всех». В конце текста на французском присутствует надпись «революция до победы» на арабском языке.

Столкновения протестующих с полицией в Париже продолжаются с конца 2018 года. 1 мая «желтые жилеты» (так называют себя участники протестного движения) вышли на очередную демонстрацию и столкнулись с местными правоохранителями. Против манифестантов применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и дымовые шашки.

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