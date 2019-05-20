Житель Приднестровья рассказал о произволе в местных тюрьмах

Жители самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики попадают в тюрьмы без оснований для ареста. Об этом Deutsche Welle рассказал местный житель Алексей Мокреач.

Мужчина сообщил, что власти непризнанного государства четырежды арестовывали его за «неуважение к государственному порядку». Последний арест завершился для Мокреача 30-дневным заключением в тюрьме.

По его словам, в камере находились сразу 36 человек, на которых администрация тюрьмы выделила шесть мисок и столовых приборов. «Приходилось ждать своей очереди, чтобы поесть», — вспоминает Алексей.

Также Мокреач рассказал о дедовщине в приднестровской армии. По словам Алексея, с молодыми призывниками обращаются как с заключенными в тюрьме: их унижают, избивают, порой даже пытают. При этом многие из жителей республики стремятся попасть в вооруженные силы, поскольку «служба там — это гарантия нормальной зарплаты и пенсии».

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Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство на востоке Молдавии. ПМР провозгласила независимость от тогда еще Молдавской ССР в 1990 году на фоне «парада суверенитетов» и распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдавии. Страны ООН не признали ее независимость.

В вооруженный конфликт между Молдавией и ПМР вмешалась Россия, задействовав силы 14-й армии, с советских времен дислоцированной в Приднестровье. После проведения миротворческой операции в июле 1992 года между сторонами подписано перемирие, которое «заморозило» вооруженный конфликт. С тех пор российские войска находятся на территории непризнанной республики.

На территории Приднестровья проживают 213 тысяч граждан России, примерно половина населения республики.

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