В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Россия может начать выдачу паспортов жителям Приднестровья. Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук.

По его словам, в ближайшее время в Москве по этому вопросу будет принято соответствующее решение.

Депутат пояснил, что изменения в российское законодательство, необходимые для выдачи паспортов, вносились именно на предложения от граждан Приднестровья. Причиной этого Ярошук назвал то, что вопрос о российском гражданстве является для жителей Приднестровья одним из приоритетных.

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев. Глава МИД Чехии заявил, что у ЕС нет планов ввести санкции против России из-за этого указа, а его коллега из Румынии подчеркнул, что санкции против РФ создадут проблемы для Украины.

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