Скунс помог женщине победить депрессию

В городе Уйэкфилд, Англия, женщина завела себе скунса в качестве домашнего животного, чтобы избавиться от психологических проблем. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

Медсестра Паула Бавилл (Paula Bavil) испытывала страх, когда посещала общественные места. Женщина страдала из-за тревожного расстройства и депрессии. Однако благодаря питомцу по кличке Понго ей удалось улучшить свое эмоциональное состояние. Теперь женщина спокойно выходит на улицу со скунсом на поводке, концентрируя свое внимание на животном.

«Понго определенно изменил мою жизнь к лучшему», — отметила Бавилл.

По словам владелицы скунса, прохожие часто обращают больше внимания на питомца, чем на нее. Это помогает ей справляться с чувством тревожности, которое она испытывает в местах большого скопления людей. У британки есть еще один скунс — пятилетний Уилфред.

В Великобритании ESA — эмоционально-поддерживающих животных — не всегда пускают на мероприятия и в общественные места. Бавилл рассказала, что им с Понго удалось посетить Промышленный музей Брэдфорда, где сотрудники даже сделали селфи с ее питомцем. Однако недавно британке отказали во въезде на мероприятие в Научно-развлекательном центре Magna в Ротереме.

«Это не было дискриминацией, это был вопрос пищевой гигиены, здоровья и безопасности» , — ответили представители Magna.

В 2017 году сообщалось, что скунс обратил горного льва в бегство, произошедшее попало на видео. На записи видно, как скунс заставляет соперника бежать от него, а затем начинает преследовать льва и загоняет далеко в кусты.

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