В России фразой «мало не покажется» отреагировали на угрозы Зеленского Белоруссии

Депутат Колесник: Если Киев нанесет удар по Белоруссии, Украине мало не покажется

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии — это попытка завязать кровавый конфликт в центре Европы, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Зеленский начал угрожать Белоруссии «крайне опасными последствиями» из-за установленной вблизи общей границы военной техники. Политик полагает, что там используются ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины.

То, что он пытается втянуть в эту историю Белоруссию, подтверждает, что все его разговоры о мире — не более чем фикция. Не собирается он мириться. Понятно, что для него лично мир — это смерть, и в том числе для украинского народа это несет смерть, который уже несильно хочет воевать, понимая бессмысленность всего этого Андрей Колесник депутат Госдумы

Депутат также усомнился в том, что Украина решится наносить удары по территории Белоруссии из-за последствий.

«Не дай бог, это произойдет. Я говорю это из абсолютного сочувствия к рядовым украинцам, потому что эти все его [Зеленского] действия приведут к тому, что по Украине будет прилетать гораздо больше, чем всегда, и еще с двух сторон. Думаю, что все-таки не посмеет это он сделать, понимая, какие последствия будут. Белоруссия обладает всеми видами оружия и может ответить так, что, скажу нежно, мало не покажется», — заключил политик.

До этого экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин высказался о последствиях попытки Зеленского угрожать белорусскому лидеру Александру Лукашенко. По его мнению, это выглядит как стремление втянуть Минск в конфликт, такой сценарий обернется поражением для Вооруженных сил республики (ВСУ).

