Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 22 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России фразой «мало не покажется» отреагировали на угрозы Зеленского Белоруссии

Депутат Колесник: Если Киев нанесет удар по Белоруссии, Украине мало не покажется
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии — это попытка завязать кровавый конфликт в центре Европы, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Зеленский начал угрожать Белоруссии «крайне опасными последствиями» из-за установленной вблизи общей границы военной техники. Политик полагает, что там используются ретрансляторы, которые якобы помогают России наносить удары дронами по территории Украины.

То, что он пытается втянуть в эту историю Белоруссию, подтверждает, что все его разговоры о мире — не более чем фикция. Не собирается он мириться. Понятно, что для него лично мир — это смерть, и в том числе для украинского народа это несет смерть, который уже несильно хочет воевать, понимая бессмысленность всего этого

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Депутат также усомнился в том, что Украина решится наносить удары по территории Белоруссии из-за последствий.

«Не дай бог, это произойдет. Я говорю это из абсолютного сочувствия к рядовым украинцам, потому что эти все его [Зеленского] действия приведут к тому, что по Украине будет прилетать гораздо больше, чем всегда, и еще с двух сторон. Думаю, что все-таки не посмеет это он сделать, понимая, какие последствия будут. Белоруссия обладает всеми видами оружия и может ответить так, что, скажу нежно, мало не покажется», — заключил политик.

До этого экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин высказался о последствиях попытки Зеленского угрожать белорусскому лидеру Александру Лукашенко. По его мнению, это выглядит как стремление втянуть Минск в конфликт, такой сценарий обернется поражением для Вооруженных сил республики (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стармер объявил об уходе с поста премьера

    Россиянка бросила на солнце коляску с двухмесячным ребенком и ушла на пикник

    В России МРТ будут делать по новым правилам

    Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджа

    Катя Лель призвала спасти звезду 90-х Ирину Отиеву

    Индекс Мосбиржи упал до нового минимума

    Люди с высоким болевым порогом рассказали о самой страшной боли в жизни

    Сразу несколько сложных и дорогостоящих медпроцедур стали доступны россиянам бесплатно

    84 БПЛА за сутки сбили на подлете к Москве

    Китай отреагировал на удар ВСУ по автобусу в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok