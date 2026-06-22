Глава Тувы прокомментировал нападение на детей в лагере «Орленок»

Глава Тувы Ховалыг заявил об ошибках руководства лагеря «Орленок» после нападения на детей

Руководство лагеря «Орленок», где мужчина напал на спящих детей, допустило ошибки. Об этом заявил в «Максе» глава Тувы Владислав Ховалыг.

В комментарии в посте глава республики указал, что пострадали 14 несовершеннолетних. По мнению Ховалыга, уровень безопасности в учреждении был довольно низким.

«Правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой... <...> Доверять безопасность детей безответственным людям мы не имеем права», — подчеркнул глава Тувы. Он пообещал, что во всех детских лагерях в республике будут организованы проверки.

Ховалыг также предложил организовать патрулирование сотрудников полиции в учреждениях для отдыха детей. Он заверил, что взял на личный контроль расследование происшествия в «Орленке».

До этого сообщалось, что мужчина, проникший в лагерь «Орленок» в Туве и напавший на детей, перед инцидентом выпивал примерно в километре от места инцидента.

В ночь на 21 июня 24-летний пьяный мужчина забрался в один из корпусов оздоровительного лагеря «Орленок». По данным Следственного комитета по региону, он избивал спящих детей палкой.