Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 21 июня 2026Силовые структуры

Напавший на детей в лагере в Туве мужчина выпивал в километре от места

«112»: Проникший в детский лагерь в Туве мужчина перед этим выпивал в километре от места
Алина Черненко

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Мужчина, проникший в лагерь «Орленок» в Туве и напавший на детей, перед инцидентом выпивал примерно в километре от места происшествия. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что 25-летний Аыйдаан С. избил 12-летнего мальчика, оттаскал за волосы девочку и разгромил мебель. Очевидцы рассказали, что злоумышленник едва стоял на ногах. Почему он решился на нападение, не помнит.

Сейчас Аыйдаана допрашивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что во время нападения на детский сад в Туве пострадали 13 человек. В момент, когда в корпус ворвался злоумышленник, там находились около 30 отдыхающих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия взялась за логистику ВСУ. Удары наносятся по мостам, железнодорожным станциям и промышленным объектам

    Иран назвал цели переговоров с США

    Стало известно о тяжелом положении ВСУ в ДНР

    Киев сообщил о росте антиукраинских настроений в Польше

    В Иран прибыл первый после снятия американской блокады контейнеровоз

    Главный тренер сборной Ирана пожаловался на отношение к команде со стороны ФИФА

    Британия опровергла прием беженцев с Украины в армию

    Глава «Газпром-медиа» дал несколько советов блогерам

    На Украине заявили о зеркальных шагах в отношении Польши

    Король Великобритании впервые раскроет размер своих налогов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok