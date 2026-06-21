Напавший на детей в лагере в Туве мужчина выпивал в километре от места

«112»: Проникший в детский лагерь в Туве мужчина перед этим выпивал в километре от места

Мужчина, проникший в лагерь «Орленок» в Туве и напавший на детей, перед инцидентом выпивал примерно в километре от места происшествия. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что 25-летний Аыйдаан С. избил 12-летнего мальчика, оттаскал за волосы девочку и разгромил мебель. Очевидцы рассказали, что злоумышленник едва стоял на ногах. Почему он решился на нападение, не помнит.

Сейчас Аыйдаана допрашивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что во время нападения на детский сад в Туве пострадали 13 человек. В момент, когда в корпус ворвался злоумышленник, там находились около 30 отдыхающих.