Военкоры предрекли начало главной битвы за Донбасс

RusVesna: В Славянске и Краматорске начнется главная битва за Донбасс

После взятия под контроль Константиновки в Славянске и Краматорске начнется главная битва за Донбасс. Начало финального этапа боевых действий в Telegram предрекли авторы проекта «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«После освобождения Константиновки главной задачей армии России станет взятие Славянска и Краматорска. Потеря Украиной этой агломерации поставит точку в освобождении Донецкой Народной Республики и всего Донбасса», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска находятся примерно в 10 километрах от окраин Славянска.

Ранее в российских силовых структурах раскрыли последствия взятия Рай-Александровки для Вооруженных сил Украины. Из Рай-Александровки открывается дорога на Николаевку, являющуюся последним важным для фронта населенным пунктом перед Славянском.