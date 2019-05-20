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Жена Саакашвили проиграла выборы в Грузии

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Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — Сандра Рулофс — проиграла на выборах мэра грузинского города Зугдиди. Предварительные результаты голосования опубликованы на сайте ЦИК страны.

Рулофс набирает 42,75 процента голосов избирателей, тогда как результат ее конкурента от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгия Шенгелии — 54,45 процента.

Ранее сообщалось, что во время съемок репортажа об избирательной кампании Рулофс и ее сторонники были атакованы группой неизвестных провокаторов, выкрикивавших оскорбления в адрес политика.

В 2016 году Рулофс уже принимала участие в парламентских выборах от «Единого национального движения». Она была кандидатом от Зугдидского избирательного округа, однако, пройдя во второй тур, отказалась от участия в выборах. Супруга экс-президента объяснила это тем, что власти создали в регионе Самегрело тяжелую обстановку, притесняют ее и ее сторонников.

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах. В 2014-м на родине против него было возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен во внутригосударственный розыск.

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