Российское село уличили в хаосе на нефтяном рынке Европы

Жители села Николаевка в Самарской области, где, по версии Следственного комитета, произошло загрязнение поступающей в Европу по трубопроводу «Дружба» нефти, утверждают, что давно подозревали неладное. Они обвиняют во всем нового владельца терминала, пишет Bloomberg в репортаже «Как одна деревня на Волге посеяла хаос на нефтяном рынке Европы».

Агентство поговорило с несколькими жителями Николаевки. 72-летняя пенсионерка Валентина Мартыненко рассказала, что всю жизнь прожила напротив терминала, где, по данным следователей, произошло вливание загрязненной нефти вместо похищенной качественной. Примерно месяц назад, по словам женщины, она заметила, что к терминалу перестали подъезжать автоцистерны. «Я не скучаю по ним — они только пыль поднимали», — отметила Мартыненко.

Семейная пара Елена и Валерий утверждают, что ожидали подвоха весь последний год — после того, как у узла слива нефти сменился владелец: компания «Нефтеперевалка» выкупила его у «Самаратранснефть-Терминала» — предприятия, входящего в частную группу компаний «Петронефть». Бывший владелец шел на контакт с местными жителями, дарил им подарки и построил в селе церковь, чего не делает «Нефтеперевалка».

Главной проблемой Николаевки местные жители считают расположенный поблизости завод по производству аккумуляторов. По их словам, он загрязняет воздух. «Когда ветер дует не в ту сторону, трудно дышать, — говорит Мартыненко. — Мы перепробовали уже все, чтобы добиться его закрытия, но ничего не помогает. Почему это до сих пор не вызвало международного скандала?»

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Узел слива нефти в Николаевке стал известен после того, как Следственный комитет в начале мая объявил, что именно в нем произошло загрязнение идущей на экспорт нефти. Топливо поступает в Европу и на Украину через трубопровод «Дружба». В середине апреля Белоруссия заявила, что загрязненная нефть из России стала причиной аварии на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), после чего транзит был остановлен и до сих пор не возобновлен. Всего, по утверждению Минска, в страну попало около пяти миллионов тонн нефти с высоким содержанием хлорорганики.

По делу о намеренном загрязнении топлива проходят четыре человека — собственники и топ-менеджеры «Нефтеперевалки», а также компаний «Петронефть Актив» и «Магистраль». Им вменяется хищение нефти на сумму минимум в миллион рублей, в попытке скрыть которое они якобы залили в узел слива загрязненное топливо. Все они арестованы по решению суда.

По подсчетам экономистов, потери России от приостановки экспорта нефти через «Дружбу» могут составить несколько миллиардов долларов. Французская Total и итальянская Eni отказались платить своим поставщикам за некачественную нефть из России до тех пор, пока не получат компенсацию.

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