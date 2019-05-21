Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Этот мужчина, обратившийся [во Франции] за убежищем — русский, с суицидальными наклонностями», — говорится на сайте радиостанции. Его имя не сообщается.

Мужчина залез без какого-либо снаряжения на высоту 324 метра. Отмечается, что он сначала изъяснялся на английском языке, однако затем перешел на русский. Спасателям удалось уговорить его покинуть башню лишь через шесть часов.

В российском посольстве во Франции информации о мужчине, взобравшемся на башню, не получали, сообщает РИА Новости.

20 мая людей эвакуировали из Эйфелевой башни после того, как на нее забрался человек.

Эйфелева башня — металлическая башня в центре Парижа высотой 324 метра. Построена в 1889 году. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Эйфелеву башню называют самой фотографируемой и самой посещаемой платной достопримечательностью мира. В 2017 году ее посетило 6,2 миллиона человек.

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