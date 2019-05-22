Джихадисты в Сирии снова пошли в атаку

Боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») начали новое крупномасштабное наступление на силы Сирийской арабской армии (САА) в провинции Хама. Об этом сообщает Al-Masdar News.

От источников издания на передовой известно, что ХТШ бросает все силы, которыми располагает, чтобы захватить стратегически важный населенный пункт Кафр-Набуда. Наступление джихадистов идет на восточном фланге позиций правительственной армии. Одновременно боевики обстреливают позиции САА в соседней деревне Тал-Хаваш.

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 21 мая 2019, 21:08

Пользователь Qalaat Al Mudiq разместил в Twitter фотографии самодельных ракет, которые используют члены группировки в этой атаке и отметил, что этот тип вооружения не видели на сирийском фронте с 2017 года. Также сообщается, что в наступлении боевики применяют танки и «джихадмобили» — машины смертников, наполненные взрывчаткой.

ХТШ пытается занять Кафр-Набуда в течение последней недели. 14 мая сообщалось, что ее силам удалось закрепиться в находящейся неподалеку деревне Шейх Идрис.

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