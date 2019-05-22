Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту. Об этом предприниматель рассказал в интервью «Украинской правде».

По словам Коломойского, последний раз они с Зеленским общались сразу после инаугурации нового главы государства. «Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи», — отметил коммерсант.

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Он добавил, что многие украинцы сейчас верят в чудо и успех Зеленского.

Ранее 22 мая Коломойский сообщил, что еще не встречался с новым президентом страны, но поздравил его с победой на выборах СМС-сообщением. Также он назвал выступление Зеленского на инаугурации ярким.

Бизнесмен прилетел на Украину ночью 16 мая. Издание «Страна.ua» связывало его возвращение на родину со скорой инаугурацией Зеленского, которая состоялась 20 мая.

Игорь Коломойский находился за границей с июня 2017 года. Первое время он жил в Женеве, потом «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле бизнесмен заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

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