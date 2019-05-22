Зеленский остался недоволен президентским креслом

Президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован рабочим местом главы государства. Видео о его первом дне в должности опубликовано на официальном канале президентской команды на YouTube.

На видеозапись попал момент, когда Зеленский впервые входит в свой кабинет и садится в президентское кресло. Первой его реакцией стали слова: «Неудобно».

После этого украинский лидер напомнил соратникам о своем желании переехать из нынешнего здания администрации президента.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В ходе инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!