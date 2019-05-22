Путин назвал важнейший показатель зрелости общества

Отношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Вопрос о социальной поддержке инвалидов — это не проходной вопрос, не дежурный. (...) Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного отношения к инвалидам», — цитирует президента журналист.
Президент заверил, что власти будут держать на постоянном контроле вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
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