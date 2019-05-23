Альфа-Банк занял третье место по размеру кредитного портфеля в России

Альфа-Банк за год за год увеличил кредитный портфель за вычетом резервов на 70 процентов, заняв по итогам марта третье место в общем списке кредитных организаций по данному показателю. Такие данные фигурируют в бухгалтерской отчетности кредитной организации по стандартам РСБУ.

Кредитный портфель Альфа-Банка на 1 апреля 2019 года составил 441 миллиард рублей. Более 40 процентов клиентов банка имеют кредитную карту, потребительский или ипотечный кредит.

Совокупный объем выданных банком потребительских кредитов достиг почти 270 миллиардов рублей, увеличившись за первый квартал на 68 процентов. Ипотечный кредитный портфель достиг отметки 45 миллиардов рублей. Количество кредитных карт, находящихся в обращении, на 1 апреля 2019 года превысило 5 миллионов штук, среди которых наибольшей популярностью пользуется карта «100 дней без %».

«В 2019 году банк планирует значительно увеличить кредитный портфель и занять около 4 процентов рынка», — прокомментировал новость руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.