Стюардессы описали пассажира своей мечты

Эксперты туристического сервиса Aviasales составили портрет идеального авиапассажира, опросив членов экипажа российских авиакомпаний. Результаты опроса имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что больше всего бортпроводники ценят пассажиров, которые остаются на своих местах после посадки самолета, а не бросаются доставать свои вещи с полки. «От скорости изъятия вещей с багажной полки скорость выхода из самолета не меняется», — отметили респонденты.

Кроме того, стюардессы не любят, когда путешественники пробираются в туалет именно в тот момент, когда они уже начали обслуживание и в проходе стоят тележки с едой.

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Также бортпроводницы признались, что им приятно, когда пассажиры общаются вежливо, применяя фразы «будьте добры», «пожалуйста» и «спасибо», а также обращаются к ним по имени. «У нас на груди есть бейдж, и ни на одном из них не написано "девушка"», — посетовала одна из стюардесс.

Вдобавок члены экипажа отметили чистоплотных пассажиров, которые возвращают поднос таким же аккуратным, каким его получили, а также тех, кто заранее готовит посадочный талон при посадке на борт.

В заключение бортпроводники заявили, что идеальный пассажир — это спящий пассажир или терпеливый, которому не важно, что на обед, — курица или рыба.

В июне 2017 года бортпроводник Брэд Бернулли перечислил худшие типы авиапассажиров, путешествующих летом. В частности, такими он считает семейных путешественников. Стюард пояснил, что пары часто ссорятся во время полета, а их дети ведут себя ужасно. В свой список Бернулли также включил группы путешествующих вместе верующих, которые склонны собираться в молитвенный круг в самое неподходящее время.

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