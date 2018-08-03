«Худший пассажир в истории» отправлен в тюрьму

51-летняя британка Хелен Бутчер была приговорена к 21 неделе заключения за дебош, который она устроила на борту самолета авиакомпании TUI, выполнявшего рейс из английского Манчестера в греческий Кос. Об этом сообщает Fox News.

Англичанка выпила полбутылки вина по дороге в аэропорт и две стопки водки в баре. Уже на борту она заказала джин-тоник, после этого ударила бортпроводника между ног. Когда бортпроводники отказались выполнять ее заказ, Бутчер пришла в ярость и принялась браниться. Женщина отказывалась занять свое место и продолжала стоять, оскорбляя членов экипажа, в момент снижения самолета.

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Инцидент произошел 27 июля 2017 года, но суд по делу завершился в конце июля 2018 года. Суд Манчестера признал Бутчер виновной в двух эпизодах оскорбления, нахождении на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения и в одном эпизоде угроз.

На суде старший бортпроводник назвал Бутчер «худшим пассажиром за 20 лет его работы». В защиту женщины ее адвокат Ракель Симпсон заявила, что у ее подзащитной давние проблемы с алкоголем, которые усилились после того, как умер ее отец.

Несколько дней назад рейс авиакомпании Korean Air Сеул — Сан-Франциско был задержан на 1 час 40 минут из-за американки, которая заняла не причитавшееся ей место в бизнес-классе и отказывалась покинуть его. Стюардессам пришлось силой выдворять ее из самолета. При этом туристка вела себя неадекватно и выкрикивала политические лозунги. Весь инцидент был записан на видео одним из пассажиром.

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