Угрожавшего убить репортеров НТВ активиста отправили под арест

Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Романа Удота, сообщает «Коммерсантъ». Его обвинили в угрозе убийством в адрес сотрудников телеканала НТВ.

В марте 2018 года Удот повздорил со съемочной группой НТВ в аэропорту Шереметьево. Он отнял телефон у журналистки Александры Мирошниченко, пояснив, что у нее не было разрешения его снимать. Член совета движения обратился в полицию, куда и сдал телефон как вещественное доказательство. При этом Мирошниченко написала заявление о краже устройства.

20 мая 2019 года Удота вызвали на допрос, но не из-за кражи телефона. Полиция самостоятельно возбудила дело об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 Уголовного кодекса России) из-за фразы «Я вас убью», которую сотрудник «Голоса» выкрикнул работникам НТВ во время конфликта.

Удот пояснил, что произнес фразу, потому что не выдержал регулярного преследования со стороны канала. По его словам, съемочная группа «приставала с провокационными вопросами» и «вела незаконное прослушивание».

Адвокаты участника «Голоса» посчитали домашний арест излишне тяжелой мерой пресечения. По мнению сопредседателя организации Григория Мельконьянца, арест Удота — попытка дискредитировать движение и помешать мониторингу летних избирательных кампаний. Он допустил, что домашний арест будут затягивать минимум до конца лета.

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