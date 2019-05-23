Появилось видео продолжающихся протестов в Индонезии

В Twitter-аккаунте TicToc by Bloomberg опубликовано видео масштабных протестов в результате прошедших выборов в Индонезии.

Число погибших в результате беспорядков достигло восьми человек. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Губернатор столицы страны Джакарты заявил, что число тяжело пострадавших достигло 79 человек. 23 мая серьезные столкновения проходили около штаба по наблюдению за выборами. Протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью, полицейские в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

Протестные акции начались во вторник, 21 мая, как мирные демонстрации. На улицы вышли граждане, несогласные с результатами президентских выборов: на них победил действующий глава Индонезии Джоко Видодо. Его соперник Правобо Субианто набрал 44,5 процента голосов и проиграл — сторонники политика считают, что причиной этого стали многочисленные нарушения со стороны действующей власти.

Власти и независимые наблюдатели подчеркивают, что выборы прошли честно, а протест среди несогласных с их результатами разжигает некая группа лиц, заинтересованная в нестабильности внутри Индонезии.

17 апреля в Индонезии прошли выборы президента и вице-президента страны, а также национальные и региональные парламентские выборы. В подсчете голосов участвовали около семи миллионов человек.

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