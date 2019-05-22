Шесть человек погибли в ходе уличных боев с полицией в Индонезии

По меньшей мере шесть человек погибли в ходе столкновений с полицией в столице Индонезии Джакарте, еще 200 пострадали. Об этом со ссылкой на губернатора Джакарты Аниса Басведана сообщает агентство Reuters.

Известно, что сотни протестующих до сих пор находятся на улицах в центре города. Есть сообщения о том, что несколько десятков человек попытались взять штурмом один из полицейских участков. Ночью участники демонстраций устроили пожар в общежитии, где живут полицейские, а также сожгли несколько автомобилей.

Представитель полиции сообщил, что около 20 человек были задержаны, в ходе обысков правоохранители обнаружили по меньшей мере два пистолета. Он также рассказал, что в подавлении протестов участвуют примерно 40 тысяч полицейских, использующих водометы и слезоточивый газ. Никому из них, по его словам, не выдавали огнестрельное оружие.

Протестные акции начались во вторник, 21 мая, как мирные демонстрации. На улицы вышли граждане, несогласные с результатами президентских выборов: на них победил действующий глава Индонезии Джоко Видодо. Его соперник Правобо Субианто набрал 44,5 процента голосов и проиграл — сторонники политика считают, что причиной этого стали многочисленные нарушения со стороны действующей власти.

Власти и независимые наблюдатели подчеркивают, что выборы прошли честно, а протест среди несогласных с их результатами разжигает некая группа лиц, заинтересованная в нестабильности внутри Индонезии.

17 апреля в Индонезии прошли одновременные выборы президента и вице-президента страны, а также национальные и региональные парламентские выборы. В подсчете голосов участвовали около семи миллионов человек.

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