Россиянка накормила ребенка пересоленной кашей и села на 14 лет

Суд вынес приговор жительнице Холмогорского района (Архангельская область), которая убила ребенка, накормив его пересоленной кашей. Об этом в четверг, 23 мая, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

25-летней девушке назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ей вменяется часть 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и в иной зависимости от виновного») и часть 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью»).

По данным следствия, с марта 2018 года мать двухлетнего мальчика оставила его проживать в семье своих знакомых, выплачивая за содержание денежные средства.

Несколько месяцев девушка, на содержании которой находился ребенок, неоднократно избивала его ремнем. 9 июня 2018 года она умышленно высыпала большое количество поваренной соли в кашу, которой насильно накормила ребенка. Мальчик с признаками отравления был доставлен в больницу, где скончался.

От девушки поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она частично признала свою вину и пояснила следователю, что испытывала к ребенку личную неприязнь, а подсыпая ему соль, не думала о последствиях.

15 апреля сообщалось, что в Забайкальском крае суд вынес приговор жителю Читы, который убил свою гражданскую супругу, напоив ее уксусной кислотой. После совершенного преступления он обратился в полицию с заявлением о самоубийстве сожительницы, чтобы избежать уголовной ответственности.

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