Названы негативные последствия прихода людей Коломойского к власти на Украине

Назначения на вышестоящие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского приведут к оттоку инвестиций из Украины, предупредил президент Европейской бизнес ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Фиалы, реакция на первые назначения президента Украины Владимира Зеленского была негативной. «Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований», — заявил он, добавив, что сложности будут вызваны также в привлечении денег для корпораций и для правительства как внутри страны, так и за рубежом.

Президент Европейской бизнес ассоциации усомнился в том, что люди из круга Коломойского станут действовать «не на благо олигархов, а на благо страны». Фиала отметил, что рассчитывает на назначение бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы министерства финансов Александра Данилюка.

О назначении Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) стало известно 22 мая. По словам замглавы Администрации президента Руслана Рябошапка, соответствующий указ уже подписан. На должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба Ивана Баканова.

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