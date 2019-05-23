Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале

В Москве задержаны мужчины, подозреваемые в похищении школьников с целью использования детского труда. Об этом в среду, 23 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, троих подростков похитили на Уральской улице. Девятиклассники направлялись в школу, где проходило мероприятие «Последний звонок», когда к ним на машине подъехали неизвестные. Они силой посадили юношей в автомобиль, затем привезли к дому на Щелковском шоссе и завели в подвал, заставив копать котлован.

Подростков не отпускали несколько часов, пока все работы не были завершены. В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.

Как сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР), в следственные органы поступило сообщение о применении физического насилия и совершения противоправных действий в отношении трех несовершеннолетних подростков. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

26 октября 2018 года сообщалось, что в Башкирии двое мужчин похитили соседского ребенка, увезли его в лес и привязали к дереву. По версии следствия, 34-летний и 40-летний жители Белебеевского района заподозрили его в краже телефона и хотели добиться признания. Подросток сумел освободиться и вернулся домой, после чего его опекуны обратились в правоохранительные органы.

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