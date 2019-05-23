На Украине жестоко убили бывшего мэра Тирасполя

В районе села Вапнярка Одесской области найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Украины.

Одесское издание «Думская» со ссылкой на источники в МВД сообщает, что погибший — бывший мэр Тирасполя (Приднестровье) Андрей Безбабченко. По данным издания, его тело нашли в заброшенном здании в пяти километрах от дома, где он проживал. «У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль Infiniti», — отмечает газета.

Молдавский портал Deschide Ştirea сообщает, что в доме экс-чиновника обнаружены следы крови. Супруга погибшего заявила о его исчезновении 21 мая.

Возбуждено производство по трем статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство, разбой и завладение транспортным средством.

Безбабченко с 2004 года был директором «Тираспольской инвестиционной строительной компании». В 2012 году он возглавил государственную администрацию Тирасполя и Днестровска в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. По данным «Страна.ua», на этом посту чиновник конфликтовал с руководством приднестровского холдинга «Шериф». В 2016 году он подал в отставку и принял участие в избирательной кампании Евгения Шевчука, который в то время возглавлял ПМР. После поражения Шевчука Безбабченко перебрался на Украину.

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