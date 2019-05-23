Проход «Ночными совами» США Петли Маха попал на видео

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Четыре самолета MC-130J Commando II 67-й эскадрильи специальных операций («Ночные совы») ВВС США, базирующейся на базе Королевских ВВС Великобритании Махинллет (Уэльс), совершили тренировочный полет по маршруту Петля Маха. Соответствующее видео опубликовано фотографом Питером Льюисом в Twitter.

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В задачи «Ночных сов» входит, в частности, обеспечение воздушной дозаправки американских и союзнических летательных аппаратов, которое может сопровождаться проникновением в контролируемую противником воздушную зону, а также сложными погодными условиями.

Петля Маха представляет собой извилистый проход, сформированный долинами западнее центральной части Уэльса. Данный маршрут в Великобритании считается популярной летной трассой.

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