Гольф-клуб «Из Молас Резорт» предлагает гостям четыре типа вилл. Гольф-клуб находится в 30 км от Кальяри, в юго-западной части Сардинии, между городками Пула и Капо Теулада.

Проект «Из Молас Резорт» — это виллы, задуманные и спроектированные архитектором Массимилиано Фуксасом, которые находятся на Сардинии.

«Мне бы хотелось, чтобы в предгорье за нашими плечами был лес из каменных дубов и мирта. Мне хотелось, чтобы мы смотрели на море и на закат, прогуливаясь по крышам наших домов с плавными формами», — отметил Фуксас.

Дома в гольф-клубе представляют собой маленькие автономные жилые центры, общины.

«Из Молас Гольф Резорт» находится в 30 км от Кальяри с его международным аэропортом, в юго-западной части Сардинии, между городками Пула и Капо Теулада, на южном побережье острова. «Из Молас Гольф Резорт», на севере граничит с Горным парком, а на юге омывается морем, рядом с которым расположена башня «Торре ди Нора» с руинами древнего финикийского города у ее стен. Гольф-клуб "Из Молас Гольф Резорт" является одним из наиболее важных клубов в Италии.

В клубе находятся жилые скульптуры, спроектированные для «Из Молас Гольф Резорт» Фуксасом. На этапе первоначального проекта все отобранные решения — от несущих конструкций до отделок, от материалов, входящих в пакет отделки, до полов, от озеленения до освещения — все было испытано, уложено, установлено и полностью переделано для достижения точно такого результата, который хотел получить архитектор. Партнерами проекта стали компания Moroso для изготовления коллекции мебели «Furniture Concept», созданного Дорианой Фуксас, стекольная компания Venini для внутреннего освещения, студия Spears&Major для проектирования наружного освещения, кухонная компания Xera, компания Esse4 для изготовления шкафов из ценных пород дерева для вилл, а также технические партнеры Jaguar и Land Rover.

Архитектор Фуксас спроектировал для «Из Молас Гольф Резорт» четыре типа вилл: вилла Палас, вилла Лукси, вилла Неа и вилла Аренада, отличающиеся друг от друга формой, размерами и отделками. Растительность состоит из средиземноморских и автохтонных видов – мирта, мастикового дерева, эрики древовидной, земляничного дерева и пробкового дуба. С вилл открываются виды: на море, на поля для гольфа и на горы. Они построены с соблюдением норм по биоархитектуре, преимущественно из природных материалов местного производства. Жилые пространства климатизированы встроенными в пол излучающими панелями и настенными осушителями воздуха, гарантирующими комфорт как летом, так и в холодное время года.

Островки «Из Молас Гольф Резорт» с их жилыми скульптурами — это общины, постоянно взаимодействующие с территорией и населением.