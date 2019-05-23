Раскрыта опасность подзарядки телефона в аэропорту

Путешественников предупредили об опасности использования USB-портов для зарядки мобильных устройств в аэропортах. Об этом сообщает Forbes.

Выяснилось, что злоумышленники модифицируют эти порты, вследствие чего на мобильное устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение (ПО). Такое ПО может «украсть» данные о владельце, в частности, информацию о банковском аккаунте, без его ведома.

«Допустим, я плохой парень. Я прихожу в аэропорт. Я не собираюсь разбирать всю зарядную станцию, но я могу просто вставить туда свой кабель. Вы видите зарядный кабель Apple и, вероятно, подключаетесь к нему. Однако внутри него встроен специальный чип, который занесет вам вредоносное ПО. Итак, вы заряжаете свой телефон, а я владею вашими данными», — объяснил вице-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security Калеб Барлоу.

Материалы по теме Страсти небесные Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира

Эксперт порекомендовал заряжать телефон обычным кабелем, подключаясь к розеткам в аэропортах, или брать с собой портативный аккумулятор.

В сентябре 2018 года ученые финского Национального института здравоохранения и социального обеспечения доказали опасность пребывания в аэропортах. Исследователи сняли пробы с поверхностей, к которым чаще всего прикасаются пассажиры в аэропорту Хельсинки, чтобы выявить наличие на них вредных для здоровья бактерий. Половина всех вирусов содержалась на пластиковых контейнерах для личных вещей и обуви, используемых при досмотре на таможенном контроле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!