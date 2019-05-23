На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

В подмосковной Балашихе произошел взрыв на оборонном заводе «Рубин». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, на территории предприятия взорвался контейнер с магниевой стружкой рядом с одним из цехов. В результате начался сильный пожар.
Данных о пострадавших не поступало.
В МЧС информацию о возгорании на территории завода опровергли. «Горит мусор на открытой площадке в 300 метрах от завода», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, добавив, что возгорание на площади 25 квадратных метров уже локализовано.
26 апреля также сообщалось о пожаре неподалеку от «Рубина». Как писала «Комсомольская правда», горел мусор и отходы производства. В то же время местные жители делились в сети видео, на которых был виден взрыв.
«Рубин» — российское предприятие по производству продукции для авиастроения: тормозных и нетормозных колес, приводов-генераторов, плунжерных насосов, насосных станций, гидромоторов, ряда агрегатов управления.