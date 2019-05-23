На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Baza / Telegram

В подмосковной Балашихе произошел взрыв на оборонном заводе «Рубин». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, на территории предприятия взорвался контейнер с магниевой стружкой рядом с одним из цехов. В результате начался сильный пожар.

Данных о пострадавших не поступало.

В МЧС информацию о возгорании на территории завода опровергли. «Горит мусор на открытой площадке в 300 метрах от завода», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, добавив, что возгорание на площади 25 квадратных метров уже локализовано.

26 апреля также сообщалось о пожаре неподалеку от «Рубина». Как писала «Комсомольская правда», горел мусор и отходы производства. В то же время местные жители делились в сети видео, на которых был виден взрыв.

«Рубин» — российское предприятие по производству продукции для авиастроения: тормозных и нетормозных колес, приводов-генераторов, плунжерных насосов, насосных станций, гидромоторов, ряда агрегатов управления.

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