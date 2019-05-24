Мужчина спустил премию на казино и лотереи и разбогател

Житель американского штата Мичиган потратил премию на лотерейные билеты и поход в казино и дважды сорвал куш. Об этом сообщает информационный портал UPI.

48-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, получил небольшой денежный бонус за работу в воскресенье и решил сходить с женой в казино. По пути в игорное заведение супруги купили пару лотерейных билетов.

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Поход в казино оказался успешным, и пара выиграла 300 долларов (19,4 тысячи рублей). Позже американцы проверили результаты лотереи. Счастливый билет принес победителям 300 тысяч долларов (19,4 миллиона рублей). «Первая мысль, которая пришла в голову: "Я расплатился за дом!"» — вспоминает мужчина.

Американец планирует потратить денежный приз на покрытие долгов за дом и покупку нового автомобиля.

В 2017 году сообщалось, что жительница американского штата Миссури Вероника Бьюкенен (Veronica Buchanan) за один день дважды выиграла в лотерею Monopoly Scratchers. Женщина поехала за первым выигрышем, на обратном пути купила еще один лотерейный билет и снова сорвала джекпот.

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