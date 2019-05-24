Американский ведущий назвал россиян опасными пьяницами

Ведущий американского телеканала CNN Джим Шиутто (Jim Sciutto) охарактеризовал жителей России как пьяниц. Об этом он сказал в эфире ток-шоу The Late Show with Stephen Colbert, куда был приглашен в качестве гостя. Выпуск появился на YouTube-канале передачи 24 мая.

«Россия — это как пьяный друг на вечеринке, да? Вы знаете, что он опасен», — сказал Шиутто во время разговора о том, чем характеризуется геополитика Китая и России — двух основных врагов США, по мнению журналиста.

По словам Шиутто, обе страны ведут против США секретную войну. «Они используют реальное оружие в океане, на полях сражений в Европе, Азии и в космосе», — сказал он. На шуточный вопрос ведущего шоу, есть ли у России и Китая «Звезда Смерти» (боевая космическая станция из «Звездных войн»), Шиутто ответил отрицательно, но добавил, что у стран есть боевые космические лазеры и возможность уничтожить систему GPS за один день.

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Шиутто также отметил, что Китай менее хаотичен в своих действиях, чем Россия, но более опасен. «Я говорил с бывшим главой контрразведки ФБР, и он считает, что нет никого агрессивнее Китая. Они убьют вас и вашу семью», — добавил журналист.

Ведущий пришел на ток-шоу, чтобы обсудить свою новую книгу Shadow War («Теневая война»), в которой он рассказал о тайных операциях России и Китая против Соединенных Штатов.

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