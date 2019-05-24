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Признано наступление новой эпохи в истории Земли

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Рабочая группа исследователей Международной комиссии по стратиграфии (ICS) большинством голосов проголосовала за признание наступления антропоцена — новой геологической эпохи, связанной с деятельностью человека. О решении будет официально объявлено в течение следующих двух лет, сообщает издание Science Alert.

Согласно мнению ученых, человечество оставило много следов своей деятельности, которые сохранятся в течение миллионов лет. Одним из таких следов является увеличение уровня радионуклидов. Еще в 2016 году комиссия начала рассматривать предложение признать окончание голоцена — эпохи четвертичного периода. Ее прекращение в середине XX века связывают с началом ядерных испытаний.

Теперь рабочая группа должна согласовать четкую границу раздела между голоценом и антропоценом. Для этого они должны найти четкий маркер, такой, как резкое изменение в количестве радиоизотопов или увеличение соотношения в породах определенных молекул. Однако это может быть осложнено решением разделить голоцен на три части в соответствии с климатическими сдвигами, повлиявшими на миграции предков современных людей.

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