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Постоянная гостья скандального ток-шоу рассказала о жестокости съемочной группы

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Британка Лиза Грувс (Lisa Groves) пожаловалась на то, что за 10 лет участия в скандальном Jeremy Kyle Show ей ни разу не предложили психологическую помощь. Ее слова приводит The Sun.

26-летняя женщина обвинила сотрудников шоу в том, что они используют судьбы уязвимых людей для повышения рейтинга телепередачи.

Грувс было 16 лет, когда она впервые посетила программу, чтобы обсудить эмоциональное насилие со стороны своей матери. По ее словам, она выслушала массу ложных обещаний от сотрудников передачи, однако ее откровенность обернулась против нее.

Герои ток-шоу очень ранимы, и сотрудники умышленно обращаются с ними так, чтобы еще сильнее вывести их на негативные эмоции, заставить плакать или реагировать агрессивно, рассказала Грувс.

Женщина страдает от плохого зрения и эпилепсии, а также у нее отсутствуют передние зубы. Она заявила, что зрители зло шутили над ее проблемами и желали ей смерти на сайте шоу, и это усугубило ее страдания. «Я плакала, но они абсолютно ничего не сделали, чтобы удалить комментарии», — посетовала она.

«Я была вне себя. Я была так расстроена, что причинила бы себе увечья, если бы не мой партнер Марк. Он остановил меня», — поделилась Грувс. После съемок ей не предложили никакой помощи.

Женщины заявила, что поддерживает закрытие Jeremy Kyle Show. Ранее телекомпания ITV остановила съемки передачи после самоубийства одного из героев.

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